MSB: Son bir ayda 58 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, son bir ayda yurt içi ve sınır ötesinde icra edilen 28 operasyonda 58 teröristin etkisizin hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, son bir ayda yurt içi ve sınır ötesinde icra edilen 28 operasyonda 58 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Açıklamada, "Sincar Merkezi Irak Hükümeti ve IKBY arasında imzalanan anlaşmayı ve bu çerçevedeki çabaları destekliyoruz. Gelişmeleri yakinen takip ediyoruz." denildi.

FETÖ ile mücadele kapsamında, 15 Temmuz 2016’dan itibaren 20 bin 612 personelin ihraç edildiği, 3 bin 560 personel hakkında adli, idari sürecin devam ettiği kaydedildi.