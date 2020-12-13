MSB: Son bir ayda 68 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Son bir ayda yurt içi ve yurt dışında, 9'u büyük, 24'ü orta çaplı 33 operasyon icra edildi, 68 terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Son bir ayda yurt içi ve yurt dışında, 9'u büyük, 24'ü orta çaplı 33 operasyon icra edildi, 68 terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi. Açıklamada, hudutlardan son bir ayda yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan 24'ü FETÖ mensubu 5753 kişinin yakalandığı bildirildi. MSB'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "A400M uçağının retrofit faaliyetlerinin İspanya dışında ilk olarak Kayseri'deki 2.Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde yapılması planlanmaktadır."