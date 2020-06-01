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MSB terhis edilen Mehmetçiklerin evlerine intikaline ilişkin detayları paylaştı

Milli Savunma Bakanlığınca, terhis işlemlerinin kontrollü şekilde bugün başladığı belirtilerek, "Kışlalarından sağlıklı şekilde çıkan Mehmetçikler, hiçbir yerle temas etmeden sağlıklı şekilde ailelerine teslim edilecek." bilgisi paylaşıldı.
MSB terhis edilen Mehmetçiklerin evlerine intikaline ilişkin detayları paylaştı

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, asil milletin kendilerine emanet ettiği ve gözleri gibi baktıkları Mehmetçiklerin terhislerinin hem onların hem de toplumun sağlığını koruyacak şekilde alınan tedbirler ve kışlalardan evlerine kadar sağlanan ulaşım imkanlarıyla başladığı anımsatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda başlatılan normalleşme çalışmaları kapsamında terhis olacak er ve erbaşların, 14 gün önce (18 Mayıs) birinci ayrıntılı ayrılış muayenelerinin yapıldığı belirtildi.

İlk ayrılış muayeneleri yapılan Mehmetçiklerin, birlik komutanlarının uygun gördüğü yerlerde gözetim altına alındığı aktarılarak tüm bu muayene ve gözetim sürecinin sonunda, bugün terhis olan er ve erbaşların ikinci ayrıntılı muayenesinin gerçekleştirildiği bildirildi.

Tüm araçlar intikal öncesi dezenfekte edildi
Açıklamada, yapılan muayeneler sonucunda terhis olacak Mehmetçiklerde semptom gözlenmediği belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Terhis olan personelin 14 gün boyunca kendilerini evde gözetim altında tutmaları için gerekli bilgilendirme yapılarak bu kapsamda form doldurmaları da sağlandı. Kovid-19'a ilişkin herhangi bir belirti tespit edilmeyen Mehmetçikler, sosyal mesafe kuralı başta olmak üzere Kovid-19 virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında kışlalardan kontrollü şekilde terhis edilmeye başlandı. Tüm araçlar intikal öncesi dezenfekte edilerek temizlendi. Otobüsü kullanan şoför dahil olmak üzere terhis olan Mehmetçikler maske takarken bu maskeler seyahat boyunca 3 saatte bir yeni bir maske ile değiştirilecek. Otobüslerde iki kişilik olan yolcu koltuklarında ise birer koltuk boş bırakıldı. Otobüsler seyahat boyunca hiçbir yerde mola vermeyecek, terhis olan personel yemeklerini otobüste bulunan kumanyalardan yiyecek. Böylece kışlalarından sağlıklı şekilde çıkan Mehmetçikler hiçbir yerle temas etmeden sağlıklı şekilde ailelerine teslim edilecek."

Açıklamada, terhis edilen askerlere ilişkin fotoğraf ve görüntüler de paylaşıldı. 

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