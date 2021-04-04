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MSB: TSK hiçbir görev ve sorumluluğu olmayanların şahsi emellerine araç yapılamaz

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin "Türk Silahlı Kuvvetleri, hiçbir görev ve sorumluluğu olmayan kişi veya kişilerin hırs, ihtiras ve şahsi emellerine araç yapılamaz." denildi.
MSB: TSK hiçbir görev ve sorumluluğu olmayanların şahsi emellerine araç yapılamaz

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin şunlar kaydedildi:

"Böyle bir bildiri yayınlamanın demokrasimize zarar vermekten başka bir işe yaramayacağı açıktır.

Türk Silahlı Kuvvetleri, hiçbir görev ve sorumluluğu olmayan kişi veya kişilerin hırs, ihtiras ve şahsi emellerine araç yapılamaz.

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile bir bütün olan TSK'nın başarılarını görmeyen, görmek istemeyenler hırs, ihtiras ve haset ile körleşenlerdir."

Kaynak: Haber Kaynağı
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