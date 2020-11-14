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MSB: Türk ve Rus askeri heyetlerinin teknik görüşmeleri tamamlandı

Türk ve Rus askeri heyetlerinin Milli Savunma Bakanlığındaki (MSB) teknik görüşmelerinin tamamlandığı bildirildi.
MSB: Türk ve Rus askeri heyetlerinin teknik görüşmeleri tamamlandı

Türk ve Rus askeri heyetlerinin Milli Savunma Bakanlığındaki (MSB) teknik görüşmelerinin tamamlandığı bildirildi. 

MSB'den yapılan açıklamada, Bakanlıkta Türk ve Rus askeri heyetleri arasında Karabağ'daki ateşkes sonrasında yürütülecek çalışmalar ile Suriye'deki durumun ele alındığı teknik görüşmeler gerçekleştirildiği bildirildi. 

Açıklamada, "Türk ve Rus askeri heyetleri arasında Milli Savunma Bakanlığındaki teknik görüşmeler tamamlanmıştır. Görüşmelere önümüzdeki günlerde devam edilmesi planlanmaktadır." ifadesi kullanıldı. 

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