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MSB ve Genelkurmay'da kriz masası oluşturuldu

Elazığ, Malatya ve Diyarbakır'ı vuran 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı'nda da kriz masaları oluşturuldu.
MSB ve Genelkurmay'da kriz masası oluşturuldu

Milli Savunma Bakanlığı, ihtiyaç duyulan malzemelerin nakliye uçakları ile Elazığ'a ulaştırılacağını açıkladı.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, Elazığ'da meydana gelen depremden kısa süre sonra arama kurtarma faaliyetlerine destek amacıyla Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığında kriz masaları oluşturulduğu ifade edildi.

İlk olarak Sağlık Bakanlığı, AFAD, Jandarma Genel Komutanlığı ve valiliklerle irtibata geçilerek taleplerin alındığı belirtilen açıklamada, ihtiyaca göre planlama yapılarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçak ve helikopterlerin hızlı bir şekilde görevlendirildiği kaydedildi. 

8 NAKLİYE UÇAĞI BÖLGEYE GÖNDERİLECEK

Açıklamada, ilk olarak bir genel maksat helikopteri ve kurtarma ekibinin Doğanyol ilçesindeki arama-kurtarma faaliyetlerine katıldığı, Batman’da görevli bir ANKA insansız hava aracının da hızlı bir şekilde Elazığ’a gönderilerek hasar tespit çalışmaları için görevlendirildiği aktarıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Devletimizin kurum ve kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda biri ambulans uçak olmak üzere toplam 8 nakliye uçağının da bölgeye gönderilmesi planlandı. Bu kapsamda Ankara, İstanbul, Kayseri ve Konya’da hazırlıklarını sürdüren AFAD ekiplerinin, Jandarma Arama-Kurtarma Timlerinin, Sağlık Bakanlığı personelinin ve ihtiyaç duyulan malzemelerin Elazığ’a ulaştırılması sağlanacak.

Tüm milletimizi derinden üzen deprem sonrası hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Başta Elazığlı hemşehrilerimiz olmak üzere tüm bölge halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

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