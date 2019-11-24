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MSB ve İçişleri Bakanlığı açıkladı! PKK'ya ağır darbe

İçişleri Bakanlığı, Muş Şenyayla bölgesinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB ve İçişleri Bakanlığı açıkladı! PKK'ya ağır darbe

İçişleri Bakanlığı, Muş Şenyayla bölgesinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı ise Irak kuzeyi Zap bölgesinde bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı teröristin, SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: 3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Muş Şenyayla bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Söz konusu Şenyayla-Dorsin terörist grubu; 12 Eylül 2019'da Diyarbakır Kulp ilçesi Agaçkorur köyünde 7 vatandaşımızın şehit edildiği ve 10 vatandaşımızın yaralandığı, EYP'li saldırının sorumlusudur. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

MSB: IRAK KUZEYİNDE 3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyinde terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor. Zap bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist daha SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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