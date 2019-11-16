  • BIST 105.380
  • Altın 270,975
  • Dolar 5,7403
  • Euro 6,3404
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 12 °C
»

MSB yürek yakan şehit haberini duyurdu

MSB'den yapılan açıklamada, "11 Ekim'de Rasulayn'da teröristler tarafından açılan ateş sonucunda hastaneye kaldırılan 1 askerimiz şehit oldu" denildi.
MSB yürek yakan şehit haberini duyurdu

Barış Pınarı Harekatı bölgesinden acı bir haber geldi. Rasulayn'da 1 askerimiz şehit düştü.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Barış Pınarı Harekâtı kapsamında, 11 Ekim 2019 tarihinde Resülayn Bölgesinde teröristlerin açtığı ateş sonucu yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen kahraman bir silah arkadaşımız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 15 Kasım 2019 tarihinde şehit olmuştur.

ACI HABER EVE ULAŞTI

TSK'nın Suriye'nin Resulayn bölgesinde yürüttüğü Barış Pınarı Hareketı'da teröristlerin açtığı ateş sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü GATA'da şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Bekir Can Hereklioğlu'nun (24) acı haberi, ailesinin yaşadığı Yumurtalık ilçesinin Narlıören Mahallesi'ne ulaştı.

Piyade Sözleşmeli Er Bekir Can Hereklioğlu, Resulayn'da, 11 Ekim'de teröristlerce açılan ateş sonucu yaralandı.  İlk tedavisini ardından Ankara GATA'ya sevk edilen Hereklioğlu, burada yoğun bakıma alındı. Ancak dün akşam yapılan tüm müdahalere rağmen hayatını kaybederek, şehit oldu.

Şehit askerin cenanezi defnedilmek üzere memleteki Adana'nın Yumurtalık ilçesine gönderildi. Şehit Bekir Can Hereklioğlu, bugün ikindi namazında düzenlecek törenle Yumurtalık ilçesinin Narlıören Mahallesi'nde toprağa verilecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstanbul geneli ''Yeditepe Huzur'' denetimleri yapılıyor16 Kasım 2019 Cumartesi 09:33
  • Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var16 Kasım 2019 Cumartesi 09:19
  • Yakalanan terörist adres verip açıkladı: Eylem yapacaktım16 Kasım 2019 Cumartesi 09:16
  • Öldürülen DEAŞ lideri Bağdadi'nin yakın akrabası 4 kişi tutuklandı16 Kasım 2019 Cumartesi 09:10
  • 3 HDP'li belediyeye yeni görevlendirme16 Kasım 2019 Cumartesi 09:09
  • PKK'ya ağır darbe16 Kasım 2019 Cumartesi 09:08
  • Karaköy'deki tepki çeken saldırıyla ilgili flaş gelişme16 Kasım 2019 Cumartesi 09:07
  • Amsterdamlı ezanla tanıştı15 Kasım 2019 Cuma 19:49
  • İşsizlik rakamları açıklandı15 Kasım 2019 Cuma 19:48
  • Yüzlerce araç burada toplandı! Artık yer bulunamıyor15 Kasım 2019 Cuma 19:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti