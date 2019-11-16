MSB yürek yakan şehit haberini duyurdu

MSB'den yapılan açıklamada, "11 Ekim'de Rasulayn'da teröristler tarafından açılan ateş sonucunda hastaneye kaldırılan 1 askerimiz şehit oldu" denildi.

Barış Pınarı Harekatı bölgesinden acı bir haber geldi. Rasulayn'da 1 askerimiz şehit düştü.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Barış Pınarı Harekâtı kapsamında, 11 Ekim 2019 tarihinde Resülayn Bölgesinde teröristlerin açtığı ateş sonucu yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen kahraman bir silah arkadaşımız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 15 Kasım 2019 tarihinde şehit olmuştur.

ACI HABER EVE ULAŞTI

TSK'nın Suriye'nin Resulayn bölgesinde yürüttüğü Barış Pınarı Hareketı'da teröristlerin açtığı ateş sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü GATA'da şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Bekir Can Hereklioğlu'nun (24) acı haberi, ailesinin yaşadığı Yumurtalık ilçesinin Narlıören Mahallesi'ne ulaştı.

Piyade Sözleşmeli Er Bekir Can Hereklioğlu, Resulayn'da, 11 Ekim'de teröristlerce açılan ateş sonucu yaralandı. İlk tedavisini ardından Ankara GATA'ya sevk edilen Hereklioğlu, burada yoğun bakıma alındı. Ancak dün akşam yapılan tüm müdahalere rağmen hayatını kaybederek, şehit oldu.

Şehit askerin cenanezi defnedilmek üzere memleteki Adana'nın Yumurtalık ilçesine gönderildi. Şehit Bekir Can Hereklioğlu, bugün ikindi namazında düzenlecek törenle Yumurtalık ilçesinin Narlıören Mahallesi'nde toprağa verilecek.