  • BIST 1.345
  • Altın 477,565
  • Dolar 8,3173
  • Euro 10,0238
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 13 °C
» »

MSB'den '23 Nisan'a özel video

MSB'den '23 Nisan'a özel video
Milli Savunma Bakanlığı'nca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin kuruluşunun 101'inci yıl dönümü, sosyal medyadan yayınlanan video ile kutlandı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından 23 Nisan özel videosu, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Gazi Meclisimizin açılışının 101’inci yıl dönümü kutlu olsun. Geleceğimiz olan çocuklarımıza böyle bir bayram armağan eden Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" notu ile paylaşıldı.

Videoda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarının çocuklarla olan görüntülerine yer verildi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Beşiktaş'ta bariyerlere çarpan çift katlı otobüsteki bir yolcu hayatını kaybetti
Beşiktaş'ta bariyerlere çarpan çift katlı otobüsteki bir yolcu hayatını kaybetti
Türbedeki videosuyla tepki topladı; yeni çekim için gittiği Midyat’ta gözaltına alındı
Türbedeki videosuyla tepki topladı; yeni çekim için gittiği Midyat’ta gözaltına alındı
Evinin balkonundan düşerek yaralandı
Evinin balkonundan düşerek yaralandı
MİT ve emniyetten DEAŞ operasyonu
MİT ve emniyetten DEAŞ operasyonu
Tuzla'da gemi karaya oturdu 
Tuzla'da gemi karaya oturdu 
Kırıkkale’de iki katlı evde yangın
Kırıkkale’de iki katlı evde yangın
Son Eklenen Videolar
Annesi ölen yaban domuz biberonla beslenerek hayata tutundu
Annesi ölen yaban domuz biberonla beslenerek hayata tutundu
Muğla'da karakulak fotokapan tarafından görüntülendi
Muğla'da karakulak fotokapan tarafından görüntülendi
Annesinin eski eşini pompalı tüfekle öldürdüğü anlar güvenlik kamerasında
Annesinin eski eşini pompalı tüfekle öldürdüğü anlar güvenlik kamerasında
TIR, park halindeki beton mikserine çarptı, su şişeleri yola savruldu
TIR, park halindeki beton mikserine çarptı, su şişeleri yola savruldu
Makinist treni durdurdu, kurye iftarlık siparişini yetiştirdi
Makinist treni durdurdu, kurye iftarlık siparişini yetiştirdi
Trafo patladı, 2 ilçe elektriksiz kaldı; patlama anı kamerada 
Trafo patladı, 2 ilçe elektriksiz kaldı; patlama anı kamerada 
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti