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MSB'den açıklama: 4 terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyad'da eylem hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li teröristin gizlendikleri evlere düzenlenen operasyonda yakalandığını açıkladı.
MSB'den açıklama: 4 terörist yakalandı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Barış Pınarı Bölgesi'nde bulunan Tel Abyad'da terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerin gizlendikleri evlere komandoların operasyon düzenlediği belirtilerek şöyle denildi:

"Düzenlenen operasyonlarda PKK/YPG terör örgütü üyesi olan 4 kişi sağ olarak yakalandı. Yapılan aramada evlerin değişik yerlerindeki bölmelere gizlenmiş 3 adet AK-47 piyade tüfeği, 15 adet şarjör, 1 adet tabanca, çok sayıda mühimmat, 1 adet hücum yeleği ve 13 adet bilgisayar, 3 milyon 990 bin Suriye parası ele geçirildi. Ele geçirilen mühimmatların bir kısmının zırh delici özellikte olduğu ve AK-47 piyade tüfeğinin ateş etmeye hazır şekilde dolu olarak bekletildiği belirlendi."

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