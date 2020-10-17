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MSB'den, 'Azerbaycan' paylaşımı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'a ilişkin yaptığı paylaşımda, "Bu manzarayı görüp de susmaya gücü yeten insanoğlu varsa sussun. Biz susmayacağız" açıklamasını yaptı.
MSB'den, 'Azerbaycan' paylaşımı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Ermenistan'ın 30 yıl önce Hocalı'da katlettiği bebekler ile dün meydana gelen saldırıda hayatını kaybeden bebeklerin fotoğraflarına yer verildi. Bakanlık, paylaşımda yaptığı açıklamada ise "Belki bu fotoğrafı ilk kez görüyor olabilirsiniz ama Azerbaycan halkı 30 yıldır aynı fotoğraf ile yaşıyor. 30 yıl önce Hocalı'da bebekleri katleden Ermenistan, bugün de aynı katilliğe devam ediyor. Bu manzarayı görüp de susmaya gücü yeten insanoğlu varsa sussun. Biz susmayacağız" denildi.

Öte yandan bir babanın ölen bebeğine sarıldığı fotoğrafı da paylaşan bakanlık, "Ey farklı dilleri konuştuğumuz, farklı coğrafyalarda yaşadığımız insanlık. Bu minik bebek, gece uykusundayken Ermenistan ordusu tarafından balistik füze ile katledildi. Dilimiz, dinimiz, ülkelerimiz farklı olabilir fakat bu fotoğraf hepimizin yüreğini yakmaya yeter" ifadeleri kullanıldı.

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