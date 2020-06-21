MSB'den, 'Babalar Günü' klibi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 21 Haziran 'Babalar Günü' nedeniyle, içerisinde Türk askerlerinin de bulunduğu bir klip paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, bir klibe yer verildi. Klipte, görevde bulunan askerlerin 'Babalar Günü' mesajlarına yer verildi. Paylaşımda ise "Cesaretin, şefkatin, fedakarlığın ve kahramanlığın timsali başta şehit ve gazilerimizin babaları olmak üzere tüm babaların 'Babalar Günü' kutlu olsun" denildi.