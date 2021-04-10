  • BIST 1.393
  • Altın 458,144
  • Dolar 8,1660
  • Euro 9,7073
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya -2 °C
»

MSB'den Bakan Akar'ın İngiltere ziyaretine ilişkin açıklama

Bakan Akar'ın İngiltere Savunma Bakanı Wallace'ın davetlisi olarak gerçekleştirdiği ziyarette, NATO, Afganistan, Doğu Akdeniz ve Karadeniz’deki gelişmeler olmak üzere ikili ve bölgesel birçok konuda karşılıklı bilgi ve görüş alışverişinde bulunuldu.
MSB'den Bakan Akar'ın İngiltere ziyaretine ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 7-9 Nisan 2021'de İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace’ın davetlisi olarak Londra’ya resmi bir ziyaret gerçekleştirdiği belirtildi.

Ziyaret sırasında, görüşmelerin yanı sıra Prince of Wales uçak gemisi ve özel kuvvetler ziyaret edilerek, imkan ve kabiliyetleri hakkında bilgi alındığı vurgulandı.

Ziyarette başta NATO, Afganistan, Doğu Akdeniz ve Karadeniz’deki gelişmeler olmak üzere, ikili ve bölgesel birçok konuda karşılıklı bilgi ve görüş alışverişinde bulunulduğu ifade edilirken, "Her iki bakan, birçok konuda ortak ve benzer görüşlerin paylaşıldığını teyit etmiş, müşterek çalışmaların ikili ve NATO hak ve menfaatlerinin korunması ve kollanması bakımından faydalı olacağı konusunda mutabık kalmıştır. Ayrıca savunma sanayii iş birliğini artırmak için yapılabilecek çalışmalar değerlendirilmiştir." bilgisi verildi.

Görüşmelerde, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından, terör örgütü PKK’nın faaliyetlerinin önlenmesine ilişkin Birleşik Krallık’ın bazı adımlar attığı, ancak daha fazlasının beklendiği ifade edildiği, Birleşik Krallık’ın FETÖ terör örgütünün halen aktif olduğu ülkelerden biri olduğu dikkati çekilerek, FETÖ ile mücadelede Türkiye'ye destek sağlanması ve somut adımlar atılması gerektiğinin vurgulandığı bildirildi.

Akar'ın İngiltere ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan çeşitli silah sistemleri, araç, gereç ve yedek parçalar konusunda sıkı iş birliklerinin olduğunu ve bazı kısıtlamaların kaldırılmasının bu iş birliğine daha fazla katkı sağlayacağını hatırlattığı da kaydedildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'Sosyal Hizmet Şehri' projesine katkı için 'İyilik Müzayedesi' yapıldı10 Nisan 2021 Cumartesi 09:31
  • Adalet Bakanı Gül'ün annesi vefat etti10 Nisan 2021 Cumartesi 09:30
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümü kutladı10 Nisan 2021 Cumartesi 09:29
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Siirt'te şehit olan uzman çavuş Erdem için taziye mesajı yayımladı10 Nisan 2021 Cumartesi 09:29
  • Konyalı şehit annesinin Eren-10 Operasyonu sevinci: Gururluyuz, kökleri kazınsın10 Nisan 2021 Cumartesi 09:28
  • İBB nisan ayı meclis toplantıları ertelendi10 Nisan 2021 Cumartesi 09:27
  • Ankara'da çökme tehlikesi nedeniyle 8 katlı bina boşaltıldı10 Nisan 2021 Cumartesi 09:26
  • Türkiye ve dünya gündemi10 Nisan 2021 Cumartesi 09:26
  • Bakan Soylu: Bizim bildirimiz namus bildirisidir10 Nisan 2021 Cumartesi 08:16
  • "Mimarların Piri Sinan" belgeselinin gala gösterimi yapıldı09 Nisan 2021 Cuma 22:21
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti