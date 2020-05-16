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MSB'den engelli gençlere mesaj

Milli Savunma Bakanlığı, 'temsili askerlik' yapan engelli gençlerle ilgili duygusal bir paylaşım yaptı: Siz olmayınca kışlalarımız eksik kaldı. Engelleri hep birlikte aşacağız.
MSB'den engelli gençlere mesaj

Milli Savunma Bakanlığı'nca 'temsili askerlik' yapan engelli gençler olmayınca kışlaların eksik kaldığı belirtildi.

MSB'nin Twitter hesabından 'temsili askerlik' uygulaması kapsamında yemin eden engelli gençlerin görüntülerinin yer aldığı bir video paylaşıldı.

"ENGELLERİ HEP BİRLİKTE AŞACAĞIZ"

"Siz olmayınca kışlalarımız eksik kaldı." ifadesine yer verilen paylaşımda, bu gençlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını geçtikten sonra temsili askerlik hizmeti için kışlalara davet edileceği bildirildi.

Paylaşımda "Engelleri hep birlikte aşacağız." vurgusu yapıldı.

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