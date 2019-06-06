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MSB'den flaş açıklama

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bir TV kanalında TSK'da görev yapan generallere söylenen yakışıksız sözlerle ilgili suç duyurusunda bulunulacak" denildi.
MSB'den flaş açıklama

Milli Savunma Bakanlığı'nın internet sitesinden "Bir TV kanalında TSK'da görev yapan generallere söylenen yakışıksız sözlerle ilgili suç duyurusunda bulunulacak" başlığıyla yapılan açıklamada, 5 gün önce televizyon kanalında yayınlanan programda, katılımcılardan biri tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan generaller hakkında hakarete varan tahripkar dil kullanıldığı belirtildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin milletin bağrından çıktığı vurgulanan açıklamada, "Asil milletimizin güvenliği ve bekası uğrunda, yargı ve istihbaratla yakın işbirliği içinde FETÖ ile her türlü mücadeleyi yapan, PKK/YPG, DEAŞ ve diğer terör örgütlerine karşı yurt içi ve yurt dışı operasyonları icra eden ve tüm vazifelerini büyük bir ciddiyet ve samimiyetle yerine getirme gayreti içinde olan Türk Silahlı Kuvvetlerine komuta eden generalleri toplum nezdinde aşağılamaya çalışmak ordumuza ve asil milletimizin hak ve menfaatlerine zarar vermektedir. Yurt içinde ve sınır ötesinde düzenlenen çok sayıda operasyonların başarıyla icra edildiği bir dönemde yapılan bu tür sorumsuz ve düzeysiz açıklamaların tüm ordu mensuplarımızın olduğu kadar milletimizin de moral ve motivasyonunu olumsuz etkilemesi kaçınılmazdır" denildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin generallerinin fedakarca görev yaptığı kaydedilen açıklama, şöyle sürdürüldü:

"Anayasa çerçevesinde, yasalar ve Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, daima demokrasiye bağlı, milletinin emrinde, görevinin başında, ölürsem şehit kalırsam gazi anlayışı ile yurdun ve dünyanın dört bir köşesinde yaz kış, gece gündüz, dağ bayır demeden fedakârca görev yapan Türk Silahlı Kuvvetlerinin şerefli generallerine karşı yapılan bu hadsiz,  yakışıksız ve yasal sınırları aşan açıklamayı, hukuki tüm yollar saklı kalmak kaydıyla şiddetle kınıyor, yasal süreçlerin yakından takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine saygıyla arz ediyoruz."

Kaynak: Haber Kaynağı
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