  • BIST 108.976
  • Altın 371,712
  • Dolar 6,7609
  • Euro 7,5687
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 20 °C
»

MSB'den haziran celp dönemi için koronavirüs önlemleri videosu

Haziran celp döneminde silah altına alınacak gençlerin birliklerine ulaşıncaya kadar mümkün olduğunca az kişiyle temasını sağlamak için havaalanı, gar ve otogarlarda irtibat noktaları açılacak.
MSB'den haziran celp dönemi için koronavirüs önlemleri videosu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haziran celp döneminde silah altına alınacak yükümlülerin birliklerine ulaşıncaya kadar mümkün olduğunca az kişi ile temas etmelerini sağlamak için garnizon komutanlıklarınca havaalanı, gar ve otogarlarda birer irtibat noktası açılacağını bildirdi.

MSB, yeni tip koronavirüs (Kovid 19) ile mücadelede haziran celp döneminde alınacak önlemlere ilişkin bir video yayımladı.

Bakanlığın, Twitter hesabından paylaşılan videoda, Kovid-19 salgınıyla mücadelenin başarıyla devam ettiği vurgulanarak, "Bize emanet edilen Mehmetçiklerin askerlik hizmetini güvenli olarak yerine getirmeleri ve virüsün yayılmasını önlemek maksadıyla her türlü tedbir alınmış ve alınmaya devam etmektedir." denildi.

Haziran celp döneminde silah altına alınacak yükümlü personele yönelik alınan tedbirlere ilişkin bilgi verilen videoda, silah altına alınacak yükümlü personelin birliklerine ulaşıncaya kadar mümkün olduğunca az kişi ile temas etmelerini sağlamak amacıyla garnizon komutanlıklarınca havaalanı, gar ve otogarlarda birer irtibat noktası açılacağı kaydedildi. Videoda, şu ifadeler kaydedildi:

"Bu irtibat noktalarına müracaat edenler, tahsis edilen araçlar ile doğrudan birliklerine ulaştırılacaktır. Bu nedenle, haziran celp döneminde silah altına alınacak yükümlü personelin katılış yapacakları birliklerin bulunduğu yerleşim merkezlerine ulaşmalarını müteakip, derhal garnizon komutanlıklarınca havaalanı, gar ve otogarlarda açılacak irtibat noktalarına müracaat etmeleri beklenmektedir."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yalova Belediyesindeki zimmet soruşturmasında tutuklu sayısı 19'a çıktı03 Haziran 2020 Çarşamba 15:05
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Yeni normalin alternatif küresel üretim gücü Türkiye olacak03 Haziran 2020 Çarşamba 14:55
  • Yalova Belediyesi'ndeki 'zimmet' soruşturmasında 4 gözaltı daha03 Haziran 2020 Çarşamba 14:47
  • Libya’da halk Hafter'den kurtarılan bölgelere geri dönüyor03 Haziran 2020 Çarşamba 14:45
  • Maltepe'de korku dolu anlar03 Haziran 2020 Çarşamba 14:44
  • 2015'den bu yana 81 bin 485 mayın imha edildi03 Haziran 2020 Çarşamba 14:41
  • "Türkiye kendi uydusunu üretebilen ilk 10 ülke arasına girecek"03 Haziran 2020 Çarşamba 14:35
  • OHAL'in kaldırılmasından bu yana 4562 personel TSK'dan ihraç edildi03 Haziran 2020 Çarşamba 14:17
  • Bitlis'te 2 terörist daha etkisiz hale getirildi03 Haziran 2020 Çarşamba 14:09
  • Emniyetin havadaki gözleri 5 ayda 25 bin 821 trafik kural ihlalini tespit etti03 Haziran 2020 Çarşamba 14:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti