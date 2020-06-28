MSB'den Kara Kuvvetleri Komutanlığının kuruluş yıl dönümüne özel video

Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla envanterde bulunan silah, araç ile operasyonlar ve tatbikatlara ait görsellerin yer aldığı bir video paylaştı.