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MSB'den 'kimyasal silah' açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı’nca dış basında yer alan "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kimyasal silah kullanıldığına" yönelik iddialarla ilgili açıklama yapıldı
MSB'den 'kimyasal silah' açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'nda Türkiye'nin kimyasal silah kullandığına yönelik iddialara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı'nın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçler hedef alınmış, sivil/masum kişilerle harekat bölgesindeki tarihi, kültürel, dini yapılar, altyapı tesisleri ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin başarısına gölge düşürmek isteyen çevrelerce özellikle dış basında gündeme getirilen 'Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kimyasal silah kullanıldığına' yönelik iddialar tamamen gerçek dışıdır. Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından uluslararası hukuk ve anlaşmalar tarafından yasaklanmış mühimmat kullanılmamaktadır. Bu tür mühimmat Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunmamaktadır" denildi.

 

TSK'NIN KONTROL ALTINA ALDIĞI YERLERDE HAYAT NORMALE DÖNÜYOR

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nce (TSK) kontrol altına alınan Fırat'ın doğusundaki bölgelerde çekilen görüntüleri paylaşarak, hayatın normale dönmeye başladığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçiklerimizin kontrol altına aldığı Fırat'ın doğusundaki bölgelerde hayat normale dönmeye başladı" denildi. Açıklamada ayrıca, TSK tarafından kontrol altına alınan bölgelerde çekilen görüntüler de tarafından paylaşıldı.

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