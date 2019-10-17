  • BIST 94.352
  • Altın 281,445
  • Dolar 5,8798
  • Euro 6,5266
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 19 °C
» »

MSB'den 'Korkmayın, zulüm bitiyor' paylaşımı

MSB'den 'Korkmayın, zulüm bitiyor' paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığı, "Suriyeli kardeşlerimiz; Korkmayın, zulüm bitiyor! Artık tüm dünya masum çocukların gülen yüzünü seyredecek" mesajıyla Suriyeli çocukların videosunu paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabından 'BarışPınarıHarekatı' etiketiyle paylaşılan video, 'Sevgi ve şefkatin Pınarı Mehmetçik' notu ile başladı. Görüntüde, harekâtın ardından terörden arındırılan Tel Abyad'da, Mehmetçiğin Suriyeli çocuklar ile yakından ilgilenmesi, yaptığı yardımlar ve Suriyeli bir çocuğun asker selamında bulunması yer aldı. "Suriyeli kardeşlerimiz; Korkmayın, zulüm bitiyor! Artık tüm dünya masum çocukların gülen yüzünü seyredecek!" mesajıyla paylaşılan görüntü kısa sürede büyük beğeni topladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
MSB'den 'Korkmayın, zulüm bitiyor' paylaşımı
MSB'den 'Korkmayın, zulüm bitiyor' paylaşımı
Sokak ortasında pompalı dehşet! Vurdu ve böyle kaçtı
Sokak ortasında pompalı dehşet! Vurdu ve böyle kaçtı
YPG/PKK'lı teröristlerle çatışma anları
YPG/PKK'lı teröristlerle çatışma anları
Mehmetçik'ten milli sporculara komando selamı
Mehmetçik'ten milli sporculara komando selamı
PKK/PYD-YPG'li teröristlere mühimmat ikmali yapan kamyonet böyle vuruldu
PKK/PYD-YPG'li teröristlere mühimmat ikmali yapan kamyonet böyle vuruldu
Kürt Şahinleri tim komutanı: PKK'nın zulmünü bitireceğiz
Kürt Şahinleri tim komutanı: PKK'nın zulmünü bitireceğiz
Son Eklenen Videolar
Acı biber reçeli, Arap turistlerin gözdesi oldu
Acı biber reçeli, Arap turistlerin gözdesi oldu
Otizmli Barış'ın 'sevgiyle' değişen hayatı
Otizmli Barış'ın 'sevgiyle' değişen hayatı
Barış Pınarı Harekatı'nda 'fosfor bombası kullanıldı' dezenformasyonu
Barış Pınarı Harekatı'nda 'fosfor bombası kullanıldı' dezenformasyonu
Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya 'uyuşturucu' darbesi
Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya 'uyuşturucu' darbesi
Köpek balığını tekmeleyip yumruklayan balıkçıya ceza
Köpek balığını tekmeleyip yumruklayan balıkçıya ceza
İBB'den yaşlılara özel ekmek! İşte fiyatı
İBB'den yaşlılara özel ekmek! İşte fiyatı
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti