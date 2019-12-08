  • BIST 108.869
  • Altın 271,535
  • Dolar 5,7701
  • Euro 6,3816
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 0 °C
»

MSB'den Nobel Edebiyat Ödülü tepkisi

Milli Savunma Bakanlığı, 2019 Nobel Edebiyat Ödülü'nün Peter Handke'ye verilmesini kınadı.
MSB'den Nobel Edebiyat Ödülü tepkisi

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"2019 Nobel Edebiyat Ödülü'nün Bosna soykırımının canisi, masum Boşnak kardeşlerimizin katili, Miloseviç'in en büyük destekçisi ve soykırımın inkarcısı Peter Handke'ye verilmesini en sert şekilde kınıyoruz. Vicdan sahibi her insanı derinden yaralayacak, Nobel ödüllerini bir kez daha tartışmalı hale getirecek bu tarihi hatadan bir an önce dönülmesini bekliyoruz."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Uludağ'da kayıp iki arkadaştan birine ait olduğu değerlendirilen mont bulundu08 Aralık 2019 Pazar 09:47
  • Türkiye ve dünya gündemi 8 Aralık 201908 Aralık 2019 Pazar 09:41
  • Yunanistan'da 4.3 büyüklüğünde deprem08 Aralık 2019 Pazar 09:40
  • Muş'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi08 Aralık 2019 Pazar 09:39
  • MEB'den 'Doğa Koleji' açıklaması08 Aralık 2019 Pazar 09:39
  • KKTC Başbakanı Tatar: Doğu Akdeniz’de esas aktör Türkiye08 Aralık 2019 Pazar 09:37
  • Yeni vergi düzenlemeleri Resmi Gazete'de07 Aralık 2019 Cumartesi 14:31
  • Ambulansı kirletmek istemeyen Türk askeri07 Aralık 2019 Cumartesi 14:25
  • Milletvekillerine çakar takma hakkı tanındı07 Aralık 2019 Cumartesi 14:24
  • Nazi toplama kampı ziyaretinde Merkel yine titredi07 Aralık 2019 Cumartesi 14:19
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti