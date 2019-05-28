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MSB’den pençe açıklaması: Kaç terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde dün başlatılan Pençe Harekatı'nda şu ana kadar 9 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.  
MSB’den pençe açıklaması: Kaç terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan son dakika açıklamasında, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 27 Mayıs'ta başlatılan Pençe harekatının yeni safhasının planlandığı şekilde başarı ile devam ettiği belirtildi.     

Açıklamada, gece icra edilen hava hücum harekatıyla bölgeye indirilen komando birliklerinin, zor hava ve arazi şartlarına rağmen bölgede arama ve tarama faaliyetlerini başarıyla sürdürdüğü ifade edildi.       

Daha önce bölücü terör örgütünce yerleştirilmiş mayın ve EYP'lerin etkisiz hale getirilerek, tespit edilen sığınak ve barınakların imha edildiği bildirilen açıklamada, operasyonda şu ana kadar 9 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.     

Hakurk bölgesinde icra edilen bu harekatla koordineli olarak uzun menzilli ateş destek vasıtaları ile Kandil ve Asos bölgelerinde daha önce tespit edilmiş olan bölücü terör örgütüne ait barınak ve sığınakların imha edildiği vurgulanan açıklamada, harekatın planlandığı şekilde devam ettiği bildirildi. 

ZAP VE KANDİL’E HAVA HAREKATI  

Öte yandan harekat kapsamında Hakurk bölgesinde başlatılan operasyonla koordineli olarak Zap ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından kullanılan silah mevzi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu gibi he

Kaynak: Haber Kaynağı
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