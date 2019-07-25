MSB'den S-400 açıklaması: 30 uçak ile geldi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada S-400 birinci sevkiyatının bugün tamamlandığı ve Rusya'dan 30 uçak geldiğini belirtildi. Ayrıca ikinci S-400 bataryasının da Ankara'ya getirileceği vurgulandı.

S-400 birinci grup malzemelerinin sevkiyatının 30 sorti ile dün itibariyle tamamlandığını açıklayan Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri, ikinci grup sevkiyatın da Ankara’ya yapılacağını söyledi. ABD’nin F-35 kararıyla ilgili, “NATO’nun özellikle güney kanadındaki gücü olumsuz etkilenir” diyen yetkililer, ABD’deki 40 personelin de dönüş için hazırlık içinde olduğunu ifade etti.

Patriot temini ile ilgili görüşmelerin sürdüğünü belirten yetkililer, Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon ve doğalgaz arama faaliyetleri ile ilgili de araştırma gemilerine yakın güvenlik desteği sağlandığını ifade ederek, “Oldubittiye izin verilmeyecek” dedi.

Yetkililer, Fransa’nın teklif ettiği bir adet SAMP-T bataryasının konuşlanacağı bölge ile ilgili, “Güneydoğu Anadolu bölgesinde keşif çalışmaları sürüyor. Güney sınırımızda olacak” dedi.

TOPLANTIDAN ÖNE ÇIKAN NOTLAR...

* Yurt içinde ve Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarda son üç ayda 24’ü sözde lider kadroda 489 terörist etkisiz hale getirildi.

* FETÖ ile mücadelede; 15 Temmuz 2016’dan bugüne kadar 17 bin 505 personel ihraç edildi. 6 bin 425 personel hakkında adli ve idari süreç sürüyor.

* Yeni askerlik sisteminin yürürlüğü girmesinden bu yana 6 aylık hizmet süresini tamamlayan 122 bin asker terhis edildi.

* Türk ve ABD heyetlerince Güvenli Bölge tesisi ile ilgili müşterek çalışma yapılmıştır. Çalışmaların önümüzdeki dönemde devam etmesi planlandı