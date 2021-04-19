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MSB'den 'Yunanistan' açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ve Yunanistan Milli Savunma Bakanlıklarının, 'güven artırıcı önlemler'e ilişkin 4'üncü tur toplantıları gerçekleştirme konusunda mutabakata vardığını açıkladı.
MSB'den 'Yunanistan' açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye ve Yunanistan'ın "güven artırıcı önlemlere" ilişkin dördüncü tur toplantıları yapma konusunda mutabakata vardığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Türkiye ve Yunanistan Milli Savunma Bakanlıkları, güven artırıcı önlemlere ilişkin dördüncü tur toplantıları gerçekleştirme konusunda mutabakata varmıştır. Planlanan toplantının tarihi ve diğer ayrıntıları yakın zamanda belirlenecektir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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