MSÜ tercih sonuçları açıklandı

MSÜ tercih sonuçları için açıklama gece saatlerinde yapıldı. Tercih sonuçlarını TC Kimlik Numarası ile öğrenebilecek olan adaylar, mülakat için kabul edildiği tarihi öğrenebilecek.

On binlerce adayın merakla beklediği Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları, bakanlığın personel temin internet sitesi üzerinden sabah saatlerinde açıklandı. Adaylar, MSÜ tercih sonuçlarını kimlik bilgilerini girerek öğrenebilecek. İşte, MSÜ tercih sonuçları ve sonraki süreç hakkında bazı bilgiler

MSÜ TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İKİNCİ SEÇİM AŞAMALARI 24 HAZİRAN-26 TEMMUZ ARALIĞINDA

Öğrenciler, İkinci Seçim Aşamaları (FYT-Mülakat) için Kara Harp Okulu Komutanlığında 24 Haziran-26 Temmuz tarihleri arasında değerlendirmeye tabi tutulacak.

Hava Harp Okulu adayları için birinci gün Evrak Kontrol, Kişilik Değerlendirme Testi, Fiziki Değerlendirme, Fiziki Yeterlilik Testi (FYT), ikinci gün Psikomotor Testi, üçüncü gün mülakat sınavları yapılacak şekilde 3 gün,

Diğer Okulların adayları için birinci gün Evrak Kontrol, Kişilik Değerlendirme Testi, Fiziki Değerlendirme, Fiziki Yeterlilik Testi (FYT), ikinci gün mülakat sınavları ile Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (sadece Bando Astsubay Meslek Yüksekokulları için) yapılacak şekilde 2 gün sürecek.

1'inci gün : Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi.

2'nci gün : Mülakat, Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için) ve Hastane Sevk aşamalarından oluşmaktadır.

c. Fiziki Yeterlilik Testi için tüm adayların gelirken spor kıyafeti (Eşofman, spor şortu, spor fanilası, spor ayakkabısı vb.) giyinmiş olarak gelmeleri gerekmektedir.

ç. Hafta sonlarına sınav planlanmamıştır.

HAVA HARP OKULUNU TERCİH EDENLER İÇİN SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

2019-MSÜ sınavına katılan ve TYT/AYT sınavı başvurusu yapan adaylardan birinci tercihi Hava Harp Okulu olanların (birinci tercihler yeterli olmaz ise diğer tercihlere göre) 2019-MSÜ Sayısal Puanı en yüksekten başlayarak oluşturulacak sıralama listesine göre önceden belirlenen kontenjan miktarı kadar aday Hava Harp Okulu adayı olarak belirlenecek, diğer adayların Hava Harp okulu adaylıkları sonlandırılacak.

Bu adaylar 2’nci seçim aşamalarında diğer adaylardan farklı olarak Psikomotor Testine tabi tutulacaktır. 2’nci seçim aşamaları sonunda başarılı olan adaylardan “Askeri öğrenci olur, Kategori-1 hava aracında uçucu yetiştirilmeye elverişlidir.” raporu alanlar, 2019-MSÜ Sayısal Puanı (100’lük sisteme dönüştürülerek), FYT ve Mülakat notları, MSB’nin belirleyeceği oranlar dahilinde hesaplanarak sıralanır. Bu adaylardan Öğrenci Seçim Uçuşu (ÖSU) kontenjanına girmeye hak kazananlar ÖSU eğitimine başlatılacak.

Kontenjana giremeyen adayların Hava Harp Okulu adaylığı sonlandırılacak, varsa diğer tercihleri için adaylıkları devam edecektir. ÖSU’yu başarı ile bitiren adaylar HHO kontenjanı dahilinde yerleştirme esaslarına göre sıralamaya tabi tutulacak.

1'inci gün : Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi.

2'nci gün : Psikomotor Testi

3'üncü gün : Mülakat, Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için) ve Hastane Sevk aşamalarından oluşmaktadır.

ADAYLAR MÜLAKATA HANGİ BELGELERLE GİDECEK?

Nüfus cüzdanı ve fotokopisi.

Diploma veya geçici mezuniyet belgesi.

MSÜ-2019 Sınav Sonuç Belgesi.

Adayların E-devlet şifreleri ile birlikte gelmeleri önem arz etmektedir.

Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmek için;

Adayların spor yapmasında sakınca olmadığını gösteren “Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu” (Aile hekimi, Toplum Sağlığı Merkezi, SGK ile anlaşmalı Tıp Merkezleri ve Polikliniklerden) ile sınava gelmesi gerekmektedir. Bu raporu olmayan adaylar Fiziki Yeterlilik Testine katılamayacaktır.

Adayların Muvafakat Yazısı ile sınava gelmesi gerekmektedir.

Adli Sicil Kaydı ve Kesinleşme Şerhi (Adli Kaydı Olan Adaylar ilgili belgelerini yanlarında getireceklerdir.)

Şehit / Gazi çocuğu olan adayların, bu durumlarını gösteren resmî belgelerini yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

Adayların belgelerinin aslı ile birlikte fotokopilerini getirmeleri, asıl belgelerini teslim etmemeleri önem arz etmektedir.