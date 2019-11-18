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Muay thaici çift, evdeki sorunları ringde çözüyor

Muay thaici çift, evdeki sorunları ringde çözüyor
Antalya'da, çocuklarını spora yönlendirmek amacıyla 4 yıl önce muay thai'ye (dövüş sporu) başlayan Alim Atakan (40) ve Hasibe Canseven (38) çifti, birlikte çalışarak hazırlandıkları Veteranlar Türkiye Şampiyonası'nda ilk kez çıktıkları ringde gümüş madaly

Avrupa Federasyon Kupası'na hazırlanan ve şimdi milli formayla altın madalya kazanmayı hedefleyen Canseven çifti, evdeki sorunları ise ringe taşıyarak spor kuralları çerçevesinde tartıştıklarını söyledi.

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