  • BIST 1.191
  • Altın 487,026
  • Dolar 7,9427
  • Euro 9,4068
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 18 °C
»

Mücbir sebep kapsamında ertelenen vergiler için son 3 gün

Kovid-19'dan etkilendiği için mücbir sebep kapsamına alınan mükelleflerin, ertelenen vergi ödevleri için son ödeme dönemi geldi.
Mücbir sebep kapsamında ertelenen vergiler için son 3 gün

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilendiği için mücbir sebep kapsamına alınan mükelleflerin ertelenen muhtasar ve katma değer vergisi (KDV) beyannamelerine ilişkin ödeme sürecine girildi.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kovid-19 salgınının işletmeler ve vatandaşlar üzerindeki etkisini hafifletmek için Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'ni açıkladı ve çok sayıda yükümlülüğü erteledi.

Bu kapsamda, Kovid-19 salgınından ve alınan tedbirlerden doğrudan etkilenen mükelleflerin Vergi Usul Kanunu kapsamındaki mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması sağlandı.

Uygulamayla ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan, salgından doğrudan etkilenen ya da İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilen iş yerlerinin olduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükellefler için mücbir sebep hali ilan edildi.

Böylece, 2,7 milyon civarındaki mükellefin nisan, mayıs ve haziran aylarına ilişkin muhtasar ve KDV beyannameleri ile bazı bildirimlerin verilme süresi yanında, bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri her bir dönem için 6 ay ertelenmişti.

KDV için beyanname süresi doluyor
Ertelenen vergi yükümlülüklerinin son ödeme sürecine girildi. Buna göre, mükelleflerin nisan, mayıs ve hazirana ilişkin muhtasar (muhtasar ve prim hizmet beyannamesi dahil) ve KDV beyannameleri için tahakkuk eden vergiler ekim, kasım ve aralık aylarının sonunda ödenecek.

Bu kapsamda, nisan ayında verilmesi gereken KDV ve muhtasar beyannameleri için tahakkuk eden vergilerin ödeme süreci 27 Ekim Salı günü sonunda dolacak.

Mayıs ayında verilmesi gereken beyannamelere yönelik ödemelerin 27 Kasım, haziran ayında verilmesi gereken beyannamelere yönelik ödemelerin ise 28 Aralık gün sonuna kadar yapılması gerekiyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Pakdemirli: Bugün 414 milyon lira ödeme yapılacak23 Ekim 2020 Cuma 13:24
  • Bakan Varank: Son 10 senenin rekorunu kırdık23 Ekim 2020 Cuma 11:25
  • Enflasyon Raporu 28 Ekim'de İstanbul'da açıklanacak23 Ekim 2020 Cuma 10:54
  • Sabancı ve Skoda Transportation güçlerini Temsa için birleştirdi23 Ekim 2020 Cuma 10:53
  • Küresel piyasalar imalat verilerine odaklandı23 Ekim 2020 Cuma 09:17
  • Dolar ve Euroda son durum23 Ekim 2020 Cuma 09:14
  • Hisse devri tamamlandı; Turkcell artık TVF portföyünde22 Ekim 2020 Perşembe 18:52
  • Merkez Bankası faiz oranını sabit tuttu22 Ekim 2020 Perşembe 14:07
  • Tüketici güven endeksi azaldı22 Ekim 2020 Perşembe 10:58
  • Borsa güne yükselişle başladı22 Ekim 2020 Perşembe 10:57
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti