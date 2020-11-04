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Mücevher ihracatı ekimde yüzde 160,9 artarak 693 milyon dolar oldu

Mücevher İhracatçıları Birliği'nin Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgiye göre, ekimde bir önceki yılın aynı dönemine göre mücevher ihracatı yüzde 160,9 artarak 692 milyon 775 bin dolar olarak gerçekleşti.
Mücevher ihracatı ekimde yüzde 160,9 artarak 693 milyon dolar oldu

Mücevher İhracatçıları Birliği, ekim ayına ilişkin mücevher ihracatı rakamlarını açıkladı. 

Buna göre, ekimde bir önceki yılın aynı dönemine göre mücevher ihracatı, yüzde 160,9 artarak 692 milyon 775 bin dolar oldu. Mücevher, ekimde ihracatını en fazla artıran sektör oldu.

Mücevher ihracatı, TİM verilerine göre, bir önceki yılın 10 aylık dönemine kıyasla bu yılın aynı döneminde yüzde 8,2 azalarak 3 milyar 147 milyon 498 bin dolar seviyesinde gerçekleşti.

Ekim ayında ürün gruplarına bakıldığında, piyasada külçe altın olarak bilinen "işlenmemiş veya yarı işlenmiş altın", 426 milyon 956 bin 469 dolarla en çok ihraç edilen ürün grubu oldu.

Ekimde en çok ihracat gerçekleştirilen ülke ise 333,4 milyon dolarla Birleşik Krallık oldu. Birleşik Krallık'ı, 84,1 milyon dolarla İsviçre ve 56,4 milyon dolarla ABD izledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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