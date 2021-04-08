  • BIST 1.425
  • Altın 458,705
  • Dolar 8,1550
  • Euro 9,6843
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 15 °C
»

Mücevher ihracatı mart ayında yüzde 48 arttı

Türk mücevher sektörü, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48 artışla 340 milyon dolarlık, ilk çeyrekte ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artışla 976 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.
Mücevher ihracatı mart ayında yüzde 48 arttı

Mücevher İhracatçıları Birliği, sektörün mart ayı ve ilk çeyrek rakamlarını açıkladı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlenen bilgilere göre, mücevher sektöründe Mart 2021'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48 artışla 340 milyon 12 bin 661 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Böylelikle yılın ilk çeyreğindeki mücevher ihracatı, geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 9 artışla 976 milyon dolar oldu.

Yılın ilk 3 ayında en fazla ihracat, 157,5 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri'ne gerçekleştirildi. Birleşik Arap Emirlikleri'ni 143,5 milyon dolarla ABD ve 87,6 milyon dolarla Hong Kong takip etti.

Martta en çok "Altından Mamul Mücevherci ve Kuyumcu Eşyası" ihraç edildi
Ürün gruplarına bakıldığında 2021 yılı mart ayında en çok ihraç edilen ürün grubu 244,4 milyon dolarla "Altından Mamul Mücevherci ve Kuyumcu Eşyası" oldu. Bu grubu 47,2 milyon dolarla "İşlenmemiş Veya Yarı İşlenmiş Altın" ve 13,6 milyon dolarla da "Pırlantalı Altından Mücevherci Eşyası ve Aksamı" grupları takip etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türk-Özbek ticaretinde 5 milyar dolarlık hedef08 Nisan 2021 Perşembe 10:54
  • Küresel piyasalar karışık seyrediyor08 Nisan 2021 Perşembe 09:30
  • Altın fiyatları adım adım yükseliyor08 Nisan 2021 Perşembe 09:17
  • Dolarda gözler Merkez Bankası'nda08 Nisan 2021 Perşembe 09:15
  • Küresel piyasalar karışık seyrediyor08 Nisan 2021 Perşembe 09:11
  • Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi08 Nisan 2021 Perşembe 09:10
  • Otomotiv odaklı Ro-Ro Limanı’na ilk sefer gerçekleşti07 Nisan 2021 Çarşamba 17:22
  • Bakan Pakdemirli: Gübre desteği yüzde 100 arttı07 Nisan 2021 Çarşamba 14:40
  • Yerli dijital paranın altyapısı yıl sonuna kadar tamamlanacak07 Nisan 2021 Çarşamba 13:59
  • TESK Genel Başkanı Palandöken: "Nakdi yardımlar esnafı da çalışanlarını da rahatlatıyor"07 Nisan 2021 Çarşamba 13:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti