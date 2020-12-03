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Mucit öğretmenden, engellileri rahat ettirecek icat

MUĞLA'da lise öğretmeni Emin Necat Doğan tarafından üretilen 'akülü engelli aracının' tanıtımı yapıldı. 15 ayda tamamlanan ve 'Oğuzhan' ismi verilen aracın patenti alınarak seri üretime geçilecek.
Mucit öğretmenden, engellileri rahat ettirecek icat

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de 'Dünya Engelliler Günü' kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza atıldı. Ziya İlhan Dağdaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Makine Alan Teknoloji Bölümü'nde görevli öğretmen Emin Necat Doğan, bedensel engellilerin yaşamlarını kolaylaştıracak araç tasarladı. Doğan'ın gecesine- gündüzüne katarak, 1,5 yılda icat ettiği araç, emsallerine göre çekiş, tırmanma ve engelli rampasının otomatik olmasıyla dikkat çeken çekiyor.

Ziya İlhan Dağdaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde aracın tanıtımı için tören düzenlendi. Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü Soner Kaya, şube müdürleri, Okul Müdürü Hamit İzdaş, Engelliler Derneği Başkanı Emine Çakıroğlu ile Zihinsel Engelliler Derneği yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Öğretmen Emin Nejat Doğan, dünyadaki engelli araç modelleri üzerine araştırma yaptığını belirterek, "Engellilerin rahat şekilde kullanabilmeleri ve tekerlekli sandalyesiyle çıkıp-inebileceği bir araç tasarlamak istedim. Mekanik tasarımı bana aittir. Elektrik ve elektronik bölümü öğretmenlerimiz de aracımızın uzaktan kumandasını yaptı. İşbirliği içinde uzaktan kumandalı rampamızın çalışmasını sağladık. Aracımız, 35-40 kilometre hız yapıyor. Aracı modern hale getirmek için çalışıyoruz. Prototipin üst kısmına güneş enerjisi paneli ekleyeceğim" dedi. İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre ise, "Emeği geçen herkesi kutluyorum. Aracımızın yapım aşaması tamamlandıktan sonra seri üretime geçeceğiz ve engelli derneklerine ücretsiz dağıtacağız" diye konuştu.

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