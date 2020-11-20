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Mucize bebek Ayda'dan basketbol sahasında 'iyiyim' pozu 

İzmir'i vuran depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin, 8 yaşındaki ağabeyi Atakan Gezgin ile birlikte Bornova Belediyespor Basketbol Takımı'nın antrenmanına katıldı.
Mucize bebek Ayda'dan basketbol sahasında 'iyiyim' pozu 

Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6'lık depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazı altından 91 saat sonra kurtarılan 'mucize bebek' Ayda Gezgin ve ağabeyi Atakan Gezgin, Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ'un daveti üzerine Bornova Belediyespor Basketbol Takımı'nın antrenmanına katıldı. Bornova Belediyespor'un çalışmalarını sürdürdüğü Bornova Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda yapılan antrenmana katılan Ayda ve Atakan bir süre basketbolcularla sohbet etti.

Bornova Belediyespor formasını giyerek basketbol sahasında tüm takımın gözdesi olan Ayda, baş parmağını kaldırıp 'iyiyim' pozu verdi.

Baba Uğur Gezgin'in de katıldığı antrenmanda takım oyuncuları, koç Faruk Beşok ve Başkan İduğ'un imzaladığı formayı giyen Atakan, hayranı olduğu oyuncularla tek pota maç yaptı. Yeteneklerini sergileyen Atakan'ı dikkatle izleyen Başkan İduğ, minik Atakan'a oyuncak araba ve imzalı basketbol topu hediye etti. Başkan İduğ, takıma "Bu sene daha çok çalışıp, Atakan kardeşimiz için Süper Lig'e çıkalım" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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