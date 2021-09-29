  • BIST 1.394,450
  • Altın 495,78
  • Dolar 8,8300
  • Euro 10,2950
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 19 °C
»

Mucize bitki kekikten ekonomiye 1 milyar lira katkı

Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM) tıbbi ve aromatik bitki olarak üretimini desteklediği kekiğin 2020 yılı sonu itibariyle ülke ekonomisine katkısı yaklaşık 1 milyar lira olarak gerçekleştiği bildirildi.
Mucize bitki kekikten ekonomiye 1 milyar lira katkı

OGM, dünyanın en ünlü ve en yaygın kullanılan baharatlarından biri olarak kekik için envanter ve faydalanma çalışmalarına devam ediyor. OGM’nin verilerine göre 340 bin hektarlık ormanlık alanda 55 bin ton faydalanılabilir kekik bulunuyor. Ege, Akdeniz, Marmara bölgelerinde deniz seviyesinden başlayarak bin 500 metre yüksekliğe kadar varlığını sürdüren kekik, sıcağa ve kurağa karşı oldukça dayanıklı bir bitki. Kekik hasat işlemi, çiçeklenme başlangıcı ile tam çiçeklenme dönemi arasında türlerine göre ilkbahar ve genellikle yaz aylarında hasat ediliyor. Özellikle öğleden sonra yapılan toplamalarda daha çok uçucu yağ üretimi yapılıyor. 2020 yılı sonu itibariyle ormanlık alanlarından faydalanması yapılan 2 bin 200 ton kekiğin ülke ekonomisine katkısı 1 milyar TL olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) verilerine göre geçtiğimiz yıl 19 bin 771 ton kekik ihracatına karşılık 69 milyon dolarlık döviz girdisi sağlandı.

290920211203464833699.jpg

FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Faydaları saymakla bitmeyen kekiğin yapraklarından uçucu yağ elde ediliyor. Kekik uçucu yağı; gaz giderici, sindirim rahatsızlıklarını hafifletici, antispazmodik, antimikrobiyal, antioksidan, antiviral, iltihap önleyici ve balgam söktürücü olarak sağlık açısından pek çok fayda sağlıyor. Kekik yağıyla yapılan aroma terapi uygulamalarının ise bronşit, nezle, grip, üşütme ve solunum enfeksiyonlarına iyi geldiği biliniyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Karaismailoğlu:Hızlı tren açıklaması29 Eylül 2021 Çarşamba 11:09
  • Kuzey Kore, yeni tip 'hipersonik füze' denedi29 Eylül 2021 Çarşamba 10:26
  • Temizlik görevlisi yaptığı kalp masajıyla hayat kurtardı29 Eylül 2021 Çarşamba 10:24
  • Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi29 Eylül 2021 Çarşamba 10:02
  • Van Gölü'nden 14 bin ton dip çamuru çıkarıldı29 Eylül 2021 Çarşamba 09:42
  • İçişleri Bakanlığı: 2 terörist etkisiz hale getirildi29 Eylül 2021 Çarşamba 09:41
  • Antalya kongre turizminde hedef büyüttü29 Eylül 2021 Çarşamba 09:35
  • Ankara'da DEAŞ'a şafak operasyonu29 Eylül 2021 Çarşamba 09:34
  • Çevik Bir Adli Tıp'a getirildi29 Eylül 2021 Çarşamba 09:33
  • İzmir'de bin 200 polis ile huzur ve güven uygulaması29 Eylül 2021 Çarşamba 09:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti