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'Mucize' kediye özel beslenme programı

'Mucize' kediye özel beslenme programı
Adana'da, kısırlaştırma işlemi uygulanacakken gebe olduğu anlaşılan kedinin 10 gram ağırlığında 10 santimetre uzunluğunda doğan yavrusuna özel beslenme programı uygulanıyor.

Seyhan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bir vatandaşın tedavi edilmesi ve kısırlaştırılması için Sokak Hayvanları Bakım ve Kısırlaştırma Merkezine getirdiği kedinin gebe olduğu anlaşıldı.

Merkez veterinerleri, kedinin sağlık durumunun dikkate alarak yavrunun sezaryenle alınmasına karar verdi.

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Sağlık teknikerlerinin de katıldığı ameliyatta, dünyaya 10 gram ağırlığında ve 10 santimetre uzunluğunda gelen kedi yavrusuna "Mucize" adı verildi.

Normal şartlarda 70-110 gram doğması gereken kedi yavrusu için özel beslenme programı uygulanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sağlık İşleri Müdürü Veteriner Hekim Evren Sonyürek, kedi yavrusunun emme refleksi geliştiği için yaşama şansının yükseldiğini belirtti.

"Mucize"ye, görmeye, duymaya ve kendi başına beslenebilecek duruma gelene kadar özel bakımın devam edeceğini bildiren Sonyürek, tedavisinin ardından sahiplenen olmazsa sokak hayvanlarını besleme noktalarından birinde doğal yaşam alanına bırakılacağını kaydetti.

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