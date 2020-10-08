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Müdürlüğü bıraktı, çiftçi desteğiyle sürü sahibi oldu

İstanbul'da bakliyat ve kuru yemiş üzerine faaliyet gösterilen firmadaki müdürlük görevini bırakarak, 3 yıl önce memleketi Kayseri'ye dönen Mustafa Baysız (30), Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Genç Çiftçi' projesine başvurup, 34 koyunun sahibi oldu.
Müdürlüğü bıraktı, çiftçi desteğiyle sürü sahibi oldu

Kayseri'de yaşayan, evli ve 1 çocuk babası Mustafa Baysız, 10 yıl önce çalışmak için İstanbul'a gitti. Baysız, burada bakliyat ve kuru yemiş üzerine faaliyet gösterilen iş yerinde 7 yıl boyunca müdür olarak görev yaptı. Köy özlemi üzerine Baysız, İstanbul'dan ayrılıp, 3 yıl önce memleketi Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesine bağlı Derbentbaşı Mahallesi'ne döndü. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Genç Çiftçi' projesine 2018 yılında başvuran Baysız, 34 koyun sahibi oldu. 2 yılda koyunların sayısını 80'e çıkaran Baysız, sürü sahibi oldu. 

'HAYVANCILIK ARTIK EMİN ELLERDE'

Mustafa Baysız, köy hayatını seçtiğini belirterek, "Köyüme duyduğum özlem nedeniyle Kayseri'ye göç ettim. Bakanlığın sağladığı 'Genç Çiftçi' projesine başvurdum. Başvurum kabul edilince bana 32 dişi, 2 erkek olmak 34 küçükbaş hayvan verdiler. Gecemi gündüzüme katarak hayvanlarıma baktım ve 80'den fazla koyunun olduğu sürünün sahibiyim. Hayvanları sevdiğim için şehir yerine köy hayatını seçtim. 'Akkaraman' denilen Kangal ırkı koyunları yetiştiriyorum. İnşallah sürümün sayısını daha da artıracağım. Ülkemizde kimse umutsuzluğa kapılmasın. Hayvancılık emin ellerde. Devletimizin verdiği çiftçilik desteklerinden herkes yararlanmalı" dedi.

'İNSANLARIN DOĞDUKLARI YERDE DOYMALARINI HEDEFLİYORUZ'

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin ise genç çiftçileri desteklediklerini belirterek, "Yeşilhisar ilçemizde 2016-2018 yılı içerisinde 17 çiftçimize destek verildi. Bu desteklerden yararlanan Mustafa Baysız bakanlığın vermiş olduğu destekle hayvancılığı geliştirmiş ve hayvan sayısını 3 katına çıkarmış. İnsanların doğdukları yerde doymalarını sağlamak istiyoruz, asıl hedefimiz bu. Ata topraklarında öz kültürlerini yaşatarak kendi topraklarında yetiştiricilik yapmaları ve sahip çıkmaları çok önemli" diye konuştu. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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