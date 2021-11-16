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Mudurnu'da 2 katlı ahşap ev alev alev yandı

BOLU'nun Mudurnu ilçesinde ahşap evde başladıktan sonra bitişiğindeki eve, samanlığa ve kümese sıçrayan yangın, itfaiyenin çalışmasıyla söndürüldü. Yangının çıktığı ev kullanılmaz hale geldi.
Mudurnu'da 2 katlı ahşap ev alev alev yandı

Saat 18.30 sıralarında Mudurnu ilçesine bağlı Göllüören köyünde, Mustafa Korkmaz'a ait 2 katlı ahşap evde, yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangından hızla yayılan alevler, evin bitişiğindeki samanlığa, odunluğa, taş fırının olduğu kulübeye, 5 bin tavuk kapasiteli kümese ve Seyfullah Yıldırım'a ait eve sıçradı. Olay yerine Mudurnu ilçesi ile Taşkesti beldesinden çok sayıda itfaiye ekibi ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözler sevk edildi. Köylülerin de yardımıyla müdahale edilen yangın söndürüldü.

Yangında Mustafa Korkmaz'a ait ev tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, diğer ev ve yapılar ise hasar gördü. Tavuk kümesinde de büyümeyen yangında tavuklar zarar görmedi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

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