Mudurnu'da iki katlı ahşap ev alev alev yandı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 2 katlı ahşap ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Mudurnu ilçesi Keçikıran köyünde meydana geldi. İbrahim Kaykı’ya ait içinde kimsenin bulunmadığı 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden alevler yükseldiğini gören köylüler, durumu itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine, Mudurnu ve Bolu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangında 2 katlı ahşap ev alev alev yandı. Olay yerine gelen ekipler yarım saatlik çalışma sonunda yangını kontrol altına alarak söndürdü. 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale gelirken, soruşturma başlatıldı.