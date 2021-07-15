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Müfettişler Peribacaları’nda buluştu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan proje kapsamında, Türkiye’nin ilk pilot bölgesi olarak Kızılcahamam’da çevre müfettişleri, Kızılcahamam’da Abacı Peribacaları Rekreasyon Alanı’nda  doğa etkinliğinde bir araya geldi.
Müfettişler Peribacaları’nda buluştu

Çevre hassasiyetinin oluşturulması ve farkındalığının artırılması amacıyla organize edilen programa katılan100 yakın çevre müfettişleri gerçekleştirilen birbirinden eğlenceli oyunlara eşlik etti. Alanda Palyonco, Maskot çocukların eğlencesini iki katladı. Çeşitli ikramların da yapıldı programda çocuklara çevre müfettişi yeleği, tişörtü ve şapkasının yanı sıra yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeler takdim edildi.

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“Doğayı korumak hepimizin asli görevi olmalı”

Çocuklara doğa bilinci ve sevgisinin küçük yaşta kazandırılması gerektiğini vurgulayan Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, “İnsanımızın bilmesi gereken en önemli şeylerden bir tanesi hiç şüphesiz ki doğanın insanlara değil, insanlığın doğaya ihtiyacı olmasıdır. Doğayı korumak küçüğünden büyüğüne hepimizin asli görevi olmalı. Bu noktada hepimize bir takım görevler düşüyor. Çevremize sahip çıkarak ve onun bizden sonrası için de önemli bir yaşamsal döngü olduğunu bilerek çevre kirliliğine yol açabilecek davranışlardan uzak durmak gerekiyor” dedi.

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“Hepimiz birer çevre müfettişiyiz”

Başkan Acar, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum öncülüğünde başlatılan etkinliklerin, doğa için önemine dikkat çekerken, “Hepimiz birer çevre müfettişiyiz. Bu tür etkinlikler doğa bilincinin daha da artmasına katkı sağlıyor.  Sıfır Atık Pilot Bölge Kızılcahamam Belediyesi olarak çocuklarımızı ve ailelerini misafir etmekten mutluluk duyduk. Yeşil Kızılcahamam’ın  yöneticileri olarak her daim doğa ve çevre konulu etkinliklerin içerisinde yer almaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.Programa; Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz Özbek, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Sinan Muslu, Okul Müdürleri, Çevre Müfettişleri ve aileleri katıldı.
 

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