  • BIST 105.844
  • Altın 270,114
  • Dolar 5,7674
  • Euro 6,3488
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 5 °C
»

Müftülükten 'Sahte peygamber' açıklaması

Amerika’da kalp yetmezliği nedeniyle 5 gün önce ölen sahte Peygamber İskender Evrenosoğlu'nun Bursa'da toprağa verilmesinin ardından, Bursa İl Müftülüğü cenaze işlemlerinde personel yer almadığını açıkladı.
Müftülükten 'Sahte peygamber' açıklaması

Amerika’da kalp yetmezliği nedeniyle 5 gün önce ölen sahte Peygamber İskender Evrenosoğlu'nun Bursa'da toprağa verilmesinin ardından, Bursa İl Müftülüğü, cenaze işlemleri ve defin işlemleri ile ilgili diyanet personelinin bulunmadığını ve yer almadığını açıkladı.

Bursa İl Müftülüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ABD'de ölüp, 27/11/2019 tarihinde Bursa'da defnedilen İskender Erol Evrenosoğlu'nun, cenaze namazı ve defin işlemleri kendi elemanlarınca gerçekleştirilmiş olup; hiçbir Diyanet ve İl müftülüğü personeli bulunmamış ve yer almamıştır. Kamuoyuna saygıyla arz ederiz."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Su Kesintisi 28 Kasım 2019 Ankara - ASKİ28 Kasım 2019 Perşembe 07:58
  • Kars’ta yoğun kar yağışı28 Kasım 2019 Perşembe 07:14
  • Gazilere bürokrasi ayıbı28 Kasım 2019 Perşembe 07:11
  • Barzani Ankara'ya geliyor28 Kasım 2019 Perşembe 07:10
  • Flaş KYK açıklaması28 Kasım 2019 Perşembe 07:06
  • İzmir'de "Alevi" soruşturması28 Kasım 2019 Perşembe 07:05
  • Bingöl'de PKK'ya ait 450 kilo 'amonyum nitrat' ele geçirildi28 Kasım 2019 Perşembe 07:03
  • Okul servisleri denetlendi, 91 araç trafikten men edildi28 Kasım 2019 Perşembe 07:02
  • Teröristlerden Akçakale'ye havanlı saldırı28 Kasım 2019 Perşembe 07:00
  • Emniyet ve Mİ'in ortak çalışmasıyla yakalandılar28 Kasım 2019 Perşembe 06:57
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti