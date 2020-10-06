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Muğla açıklarında tekneleri bozulan 150 göçmen kurtarıld

Muğla'nın Marmaris ve Fethiye ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 150 göçmen kurtarıldı.
Muğla açıklarında tekneleri bozulan 150 göçmen kurtarıld

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yunan askerlerince Türk karasularına itilen 2 farklı göçmen olayına 24 saat içinde müdahale ederek, 150 kişiyi kurtardı.

İlk olay geçen pazar günü saat 14.00 sıralarında yaşandı. Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı ekipleri, Fethiye ilçesi Karaburun Mevkii açıklarında 30 metrelik ahşap gulette göçmen olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Kadın ve çocukların çoğunlukta olduğu 96 göçmen, motor arızası nedeniyle sürüklenen guletten kurtarıldı.

Marmaris ilçesine 65 kilometre mesafedeki Bozburun Mahallesi Bozöyük açıklarındaki ikinci olayda ise, Yunan unsurlarınca motoru bozulduğu öne sürülen 13 metrelik fiber yelkenli teknede 54 göçmen kurtarıldı. Hücum botlara alınan 150 göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirildi. Doktor kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürülen göçmenler, Yunan Sahil güvenlik unsurlarınca cep telefonlarının alındığı, yelkenli teknelerinin motorunun bozulduğunu öne sürdü.

Kaynak: Haber Kaynağı
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