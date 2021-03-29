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Muğla Büyükşehir itfaiyeci ve zabıta alım ilanı yayımlandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, itfaiye eri ve zabıta memuru alım ilanı Rekmi Gazete’de yayımlandı. Muğla Büyükşehir Belediyesi çok sayıda itfaiyeci ve zabıta alacak, işte şartlar:
Muğla Büyükşehir itfaiyeci ve zabıta alım ilanı yayımlandı

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Muğla Büyükşehir Belediyesi, itfaiye eri ve zabıta memuru alım ilanı Resmi Gazete’nin 28 Mart 2021 tarihli sayısında yayımlandı. 

Muğla Büyükşehir Belediyesi 171 itfaiyeci ve zabıta alacak. 

Alımlar KPSS puanlarına göre yapılacak. 

Başvurular 24.05.2021 tarihi ile 27.05.2021 tarihleri arasında yapılabilecek. 

İlan detayları için TIKLAYIN

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