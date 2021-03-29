Muğla Büyükşehir itfaiyeci ve zabıta alım ilanı yayımlandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, itfaiye eri ve zabıta memuru alım ilanı Rekmi Gazete’de yayımlandı. Muğla Büyükşehir Belediyesi çok sayıda itfaiyeci ve zabıta alacak, işte şartlar: