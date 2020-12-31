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Muğla, İzmir, Balıkesir ve Çanakkale için kuvvetli yağış uyarısı

Muğla kıyıları, İzmir çevreleri ile Balıkesir'in batı ve Çanakkale'nin güneyinde bugün kuvvetli yağış bekleniyor.
Muğla, İzmir, Balıkesir ve Çanakkale için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, bugün ülkenin batı kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile Antalya'nın batı ilçelerinde yağmur ve sağanak öngörülürken, diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, öğle saatlerinden sonra Muğla kıyılarında, akşam saatlerinden sonra İzmir çevreleri ile Balıkesir'in batı ve Çanakkale'nin güneyinde kuvvetli olması bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde pus ve sis ile yer yer buzlanma ve don öngörülüyor.

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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