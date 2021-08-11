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Muğla yangınlarında 62 mahalle ve 38 bin 715 kişi tahliye edildi

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinin ardından Köyceğiz, Milas, Bodrum, Kavaklıdere, Seydikemer, Menteşe, Yatağan, Dalaman ve Fethiye’deki orman yangınlarında 62 mahallede 13 bin 768 hane ve 38 bin 715 kişi tahliye edildi.
Muğla yangınlarında 62 mahalle ve 38 bin 715 kişi tahliye edildi

Muğla Valiliği’nce yapılan bilgilendirme açıklamasında, "Orman yangınlarının başladığı ilk andan itibaren ormanlarımızı korumak, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla devletimizin tüm kurumları ve imkanları seferber edilmiştir. Orman yangınlarına ekiplerce çok hızlı bir şekilde havadan, karadan, denizden müdahalede bulunulmuş ve olağanüstü bir mücadele sergilenmiştir. Orman yangınlarını söndürme çalışmalarına 12 bin 352 personel, 2 bin 870 araç, 7 uçak, 39 helikopter, 2 İHA ve 66 TOMA ile müdahalede bulunulmuş ayrıca Sahil Güvenlik Komutanlığı 1 Korvet, 23 bot, 364 personel, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 3 can kurtarma botu, 1 Rhib bot, 1 römorkör ve 96 personel, Denizcilik Genel Müdürlüğü 7 römorkör ve 34 personel, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 5 çıkarma gemisi ile çalışmalara destek vermiştir" ifadelerine yer verildi.

'YANGIN SADECE KÖYCEĞİZ’DE DEVAM EDİYOR'

Açıklamanın devamında ise şöyle denildi:

"Muğla genelinde 11 Ağustos itibariyle Köyceğiz ilçesi Çövenli ve Çayhisar Mevkiinde orman yangını devam ediyor. Orman yangınları sonucunda 746 vatandaşımız yangından etkilenmiş ve hastanelere sevk edilmiş olup, 7 vatandaşımızın tedavileri devam etmektedir. Yangın ekiplerine destek verirken bir vatandaşımız vefat etmiştir. Milas ilçesindeki Kemerköy Termik Santralinde yangın sonrası KBRN ekiplerince tedbir amaçlı ölçümler sürekli olarak yapılmaktadır. Yapılan ölçümler neticesinde hava kirliliğinin risk arz eden seviyede olmadığı tespit edilmiştir. An itibariyle termik santralleri tehdit eden herhangi bir durum bulunmamaktadır. Yangınlarda toplam 13 bin 768 hane, 62 mahalle ve 38 bin 715 kişi tahliye edilmiştir. Yangın nedeniyle güvenli bölgelere tahliye edilen vatandaşlarımızdan 38 bin 584 kişi yaşadıkları mahallelere geri dönmüş olup, 131 kişi güvenli bölgelerde konaklamaya devam etmektedir. 11 Ağustos saat 10.00 itibariyle yerleşim yerlerini tehdit eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır."

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