  • BIST 1.096
  • Altın 464,536
  • Dolar 7,6646
  • Euro 8,9579
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 20 °C
»

Muğla'da 14 yıl önce torununun öldüğü yerde meydana gelen kazada can verdi 

Muğla'nın Ortaca ilçesinde elektrikli bisikletiyle yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Kadir Arslan (83), minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Aslan'nın 14 yıl önce aynı yerde motor kazasında torununu kaybettiği öğrenildi.
Muğla'da 14 yıl önce torununun öldüğü yerde meydana gelen kazada can verdi 

Kaza, saat 12.00 sıralarında Ortaca-Dalyan yolu Ekşiliyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Dalyan Mahallesi'nden Ortaca istikametine giden İ.B. yönetimindeki 09 ACK 688 plakalı minibüs, yaya geçidinden karşıya geçen Kadir Arslan'ın kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle Arslan yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Arslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ortaca Cumhuriyet Savcısı'nın kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Aslan'ın cesedi Ortaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

'AYNI YERDE TORUNUNU KAYBETMİŞ'

Bu arada 2006 yılında Kadir Arslan'ın torunu Murathan Arslan'ın da aynı yerde trafik kazası sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Mahalleli aynı yolda sürekli kaza olduğunu, trafik ışığı konulması için defalarca belediyeye dilekçeyle başvuru yaptıklarını ancak bir sonuç alamadıklarını dile getirdi.

Ekşiliyurt Mahallesi Muhtarı İsa Topal, "Büyükşehir belediye başkanımız Osman Gürün kendisi bile geldi. Bu yola bir çözüm üretilemedi. Yolun dar olduğundan dönüş verilemeyeceği söylendi. Tamam da insanlar nerden geçecek, nasıl geçecek. Yaya yolu olduğu halde adam yüzle yüz elliyle geçiyor. Burada sürekli kaza oluyor" dedi. 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tel Abyad'da PKK/YPG işgali bitti, ticaret başladı23 Eylül 2020 Çarşamba 09:19
  • Evlilik yüzüklerini satıp sermaye yaptıkları işyerinde şimdi 11 kişi çalışıyor23 Eylül 2020 Çarşamba 09:18
  • Hiç gitmediği İstanbul'dan hatalı park cezası geldi23 Eylül 2020 Çarşamba 09:17
  • Muğla'da 14 yıl önce torununun öldüğü yerde meydana gelen kazada can verdi 23 Eylül 2020 Çarşamba 09:16
  • Pandemi döneminde arsaya talep arttı23 Eylül 2020 Çarşamba 09:15
  • Mardin'de terör operasyonu: 2 gözaltı23 Eylül 2020 Çarşamba 09:11
  • Samsun'da gasp şüphelilerine şafak operasyonu23 Eylül 2020 Çarşamba 09:10
  • Türkiye ve dünya gündemi23 Eylül 2020 Çarşamba 09:09
  • Kayseri'de çöp toplama alanında çıkan yangın kontrol altına alındı23 Eylül 2020 Çarşamba 09:07
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü23 Eylül 2020 Çarşamba 09:07
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti