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Muğla'da 16 yıl önce torununun öldüğü yerde meydana gelen kazada can verdi

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde elektrikli bisikletiyle yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Kadir Arslan (83), minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Aslan'nın 16 yıl önce aynı yerde motor kazasında torununu kaybettiği öğrenildi.
Muğla'da 16 yıl önce torununun öldüğü yerde meydana gelen kazada can verdi

Kaza, saat 12.00 sıralarında Ortaca-Dalyan yolu Ekşiliyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Dalyan Mahallesi'nden Ortaca istikametine giden İ.B. yönetimindeki 09 ACK 688 plakalı minibüs, yaya geçidinden karşıya geçen Kadir Arslan'ın kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle Arslan yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Arslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ortaca Cumhuriyet Savcısı'nın kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Aslan'ın cesedi Ortaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

'AYNI YERDE TORUNUNU KAYBETMİŞ'

Bu arada 2006 yılında Kadir Arslan'ın torunu Murathan Arslan'ın da aynı yerde trafik kazası sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Mahalleli aynı yolda sürekli kaza olduğunu, trafik ışığı konulması için defalarca belediyeye dilekçeyle başvuru yaptıklarını ancak bir sonuç alamadıklarını dile getirdi.

Ekşiliyurt Mahallesi Muhtarı İsa Topal, "Büyükşehir belediye başkanımız Osman Gürün kendisi bile geldi. Bu yola bir çözüm üretilemedi. Yolun dar olduğundan dönüş verilemeyeceği söylendi. Tamam da insanlar nerden geçecek, nasıl geçecek. Yaya yolu olduğu halde adam yüzle yüz elliyle geçiyor. Burada sürekli kaza oluyor" dedi.

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