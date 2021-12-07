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Muğla'da Arnavutluk'tan getirilen 1,5 ton skunk ele geçirildi

Muğla'nın Dalaman ilçesinde Arnavutluk'tan deniz yoluyla getirilen 1,5 ton skunk ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Muğla'da Arnavutluk'tan getirilen 1,5 ton skunk ele geçirildi

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti ve kullanılmasının önlenmesi ile suçlularla mücadele kapsamında yapılan istihbari çalışmalar sonucu Arnavutluk'tan deniz yoluyla yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

İzmir ve Torbalı cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla (KOM) Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının koordinesinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda, yaklaşık 1,5 ton skunk ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı ayrıca 3 tabanca ele geçirildi.

Öte yandan güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, şüphelilerin uyuşturucuyu sürat teknesiyle getirdiği, daha sonra karaya çıkartarak ormanlık alanda sakladıkları öğrenildi.

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Bakan Soylu'dan güvenlik güçlerine tebrik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Muğla Dalaman'da Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerimizin koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda yurt dışından ülkemize getirilmeye çalışılan bir tonun üzerinde skunk maddesi ele geçirildi. Jandarma ve sahil güvenlik ekiplerimize tebrikler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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