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Muğla'da 'change oto' operasyonu: 11 gözaltı

Muğla'nın Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz ilçelerinde, çalıntı araçların, motor ve şase numaralarını değiştirip (change) piyasaya sürdükleri belirlenen 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.
Muğla'da 'change oto' operasyonu: 11 gözaltı

Muğla İl Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ve Ortaca İlçe Emniyeti ekipleri, çalıntı araçların motor ile şase numaralarını değiştirerek, piyasaya süren şüphelileri tespit etti. Polis ekipleri, araçların parçalara ayrıldığı Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz ilçelerinde 15 adrese dün akşam eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 4'ü şase numarası kazınmış, 3'ü haciz nedeniyle el koyma kararı bulunan toplam 7 otomobil ile 7 araç motoru, 6 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 53 fişek, 4 hurdaya ayrılmış araç plakası, çok sayıda montaja hazır şase, 1 muşta, çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi. Motor ve şase numarası değiştirilip, piyasaya sürülen çalıntı otomobillerin satışından elde edildiği değerlendirilen 287 bin 412 lira bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler B.A., A.A., E.Y., S.S., H.G., S.S., Ü.V., D.D., T.A., E.S., ve A.S. polisteki işlemlerinin ardından bu sabah Ortaca Adliyesi'ne sevk edildi.

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