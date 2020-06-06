Muğla'da çıkan orman yangını büyüyor

Muğla'nın Milas ilçesi yakınlarındaki ormanlık alanda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince havadan ve karadan müdahale ediliyor.