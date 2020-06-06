Muğla'da çıkan orman yangını büyüyor

Muğla'nın Milas ilçesi yakınlarında ormanlık alanda yangın çıktı.Demirciler Mahallesi Hayıtlı Mevki'nde çıkan orman yangını rüzgarında etkisiyle kısa sürede yayıldı.
Bölgeye itfaiye araçları ve arazözler sevk edildi. Dağlık alandaki yangını söndürme çalışmalarına 3 helikopter katılıyor.
Saat 12.00 sıralarında başlayan orman yangını giderek yayılıyor. Yangının çıktığı alanın yerleşim yerlerine uzak bir bölge olduğu belirtildi.
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