  • BIST 1.542
  • Altın 442,399
  • Dolar 7,3985
  • Euro 9,0105
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 7 °C
» »

Muğla'da deniz suyu 40 metre çekildi

Muğla'da deniz suyu 40 metre çekildi
Akyaka sahilinde suların çekilmesiyle oluşan kum adacıkları havadan görüntülendi.

Muğla'nın Ula ilçesindeki Akyaka sahilinde deniz suyu kıyıdan yaklaşık 40 metre çekildi.

"Sakin Kent" unvanına sahip Akyaka Mahallesi'nde sabah saatlerinde sahile gidenler, suların çekildiği kumsalda yürüyüş yaptı, fotoğraf çektirdi.

Mevsimin belli dönemlerinde deniz suyunun 3 ila 50 metreye kadar çekildiği belirtildi. Çekilmenin, bölgenin hava durumu ve rüzgardan kaynaklanabileceği kaydedildi.

Balıkçılar da her yıl aralık ve ocak aylarında şahit oldukları çekilmenin gel-gitten kaynaklandığını anlattı.

Akyaka sahilindeki suyun çekildiği alan ve oluşan kum adacıkları drone ile görüntülendi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Kızına cinsel istismardan tutuklandı
Kızına cinsel istismardan tutuklandı
Muğla'da deniz suyu 40 metre çekildi
Muğla'da deniz suyu 40 metre çekildi
Bakan Soylu, HDP Esenyurt binasına düzenlenen operasyonun görüntüsünü paylaştı
Bakan Soylu, HDP Esenyurt binasına düzenlenen operasyonun görüntüsünü paylaştı
Elazığ depremine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
Elazığ depremine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
Milli Savunma Bakanı Akar Deniz Kuvvetlerinin yeni uçağında inceleme yaptı
Milli Savunma Bakanı Akar Deniz Kuvvetlerinin yeni uçağında inceleme yaptı
Jandarmanın Avcılar ve Büyükçekmece'deki uyuşturucu operasyonu kamerada 
Jandarmanın Avcılar ve Büyükçekmece'deki uyuşturucu operasyonu kamerada 
Son Eklenen Videolar
'Havaya attığımız kaynar suyun yere düşmeden donmasını seyrettik'
'Havaya attığımız kaynar suyun yere düşmeden donmasını seyrettik'
Kahramankazan Belediyesinde toplu sözleşme
Kahramankazan Belediyesinde toplu sözleşme
Başkentte evlerden hırsızlık yapan 4 şüpheli tutuklandı
Başkentte evlerden hırsızlık yapan 4 şüpheli tutuklandı
Hastanenin çamaşırhanesinde yangın çıktı
Hastanenin çamaşırhanesinde yangın çıktı
Ankara'da DEAŞ operasyonu
Ankara'da DEAŞ operasyonu
Hasta yakınlarının güvenlik görevlilerine saldırı anı kamerada
Hasta yakınlarının güvenlik görevlilerine saldırı anı kamerada
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti