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Muğla'da devam eden 5 yangına havadan ve karadan müdahalede bulunuluyor

Muğla'da çıkan 5 yangına müdahalede, 6 uçak, 39 helikopter, çok sayıda arazöz, iş makinesi, itfaiye aracı, su tankeri ve TOMA ile çeşitli kurumlara ait araçlar kullanılıyor.
Muğla'da devam eden 5 yangına havadan ve karadan müdahalede bulunuluyor

Muğla'da çıkan 5 yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Yangın bölgesinde 6 uçak, 39 helikopter, çok sayıda arazöz, iş makinesi, itfaiye aracı, su tankeri ve TOMA ile çeşitli kurumlara ait araçlar kullanılıyor.

Bölgede binin üzerinde orman personeli görev yapıyor.

Kentteki yangın söndürme çalışmalarına Azerbaycan'dan bir helikopter ve uçak ile 300 itfaiye personeli, Rusya'dan 2 yangın söndürme uçağı, İran'dan bir yangın söndürme uçağı ve 2 helikopter ile İspanya'dan 2 yangın söndürme uçağı destek veriyor.

Yangınların kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediliyor.

Milas'ın Ören Mahallesi Fesleğen mevkisindeki orman yangınlarını da kontrol altına alabilmek için çalışma yürütülüyor.

Tahliye edilen mahallelerde kontrol altına alınan alanlarda soğutma çalışmaları sürüyor.

Bölgede gece de Ukrayna'dan gelen gece söndürme kabiliyeti olan 4 helikopterden 3'ü Milas ilçesinde çalışma yürüttü.

Günün ilk ışıklarıyla hava araçlarıyla da müdahaleye başlandı.

Kavaklıdere ve Menteşe ilçelerinde süren yangınlara da müdahale devam ediyor. Yatağan Hacıveliler Mahallesi'nde dün başlayan yangına ise ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınına da müdahale sürüyor.

Köyceğiz ilçesinde yaklaşık 11 gündür devam eden yangının söndürülmesi için de çalışılıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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