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Muğla'da devam eden 5 yangına havadan ve karadan müdahalede bulunuluyor
Muğla'da devam eden 5 yangına havadan ve karadan müdahalede bulunuluyor
Muğla'da devam eden 5 yangına havadan ve karadan müdahalede bulunuluyor
08 Ağustos 2021 Pazar 13:40
Muğla'da devam eden 5 yangına havadan ve karadan müdahalede bulunuluyor
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.