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Muğla'da emekli savcı, FETÖ bahanesiyle kendisini arayanlara 380 bin lirasını verdi

Muğla'da, telefonda kendisini polis olarak tanıtarak Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma bahanesiyle emekli savcının 380 bin lirasını alan zanlılardan biri yakalandı.
Muğla'da emekli savcı, FETÖ bahanesiyle kendisini arayanlara 380 bin lirasını verdi

Datça ilçesinde yaşayan ve ismi açıklanmayan emekli savcıyı telefonla arayıp kendisini polis olarak tanıtan zanlılar, bu kişiye isminin FETÖ bağlantılı bir olayda geçtiğini, devam eden soruşturma için kendilerine yardımcı olması gerektiğini söyledi.

Kendisini yaklaşık bir hafta arayan şüphelilerin isteği doğrultusunda hesabındaki 380 bin lirayı hazırlayan emekli savcı, yönlendirilen kişiye parayı teslim etti.

Yaşadıklarını eşine anlatınca dolandırıldığını anlayan kişi, durumu polise bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eşkal doğrultusunda yaptıkları çalışmada, otogardan Şanlıurfa'ya gitmek için bilet alan A.U'yu içi para dolu çantayla yakaladı.

Ele geçirilen 380 bin liranın emekli savcıya teslim edildiği öğrenildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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